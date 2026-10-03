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Един загина и над 10 бяха ранени

Днес се навършват 42 години от един от паметните мачове на ЦСКА на европейската сцена, но и от двубой, свързан с една от най-големите трагедии в българския футбол.

ЦСКА побеждава с 2:1 “Монако” и след 2:2 в първия мач се класира за следващия кръг в турнира за купата на УЕФА.

Сетих се за тази случка заради предстоящия на 15 октомври сблъсък на ЦСКА с тима от княжеството в София за Лигата на конференциите.

Тези, които се интересуват, знаят, че “червените” поведоха с два бързи гола в първите 13 минути на Стойчо Младенов и Ради Здравков и отстраниха “Монако” пред претъпкания с над 30 000 души стадион “Народна армия”.

Тогава бе невъзможно да се определи колко точно хора присъстват на трибуните, защото те не бяха с отделни седалки, а на пейки без облегалки, където на практика на две места можеха да се поберат трима души.

С изненада сега разбрах друго нещо - нито в търсачките в интернет, нито в социалните мрежи, нито дори ChatGPT знае какво се случи малко след последния съдийски сигнал. Има няколко сведения, че заради задушаване е загинал млад мъж. И толкова.

Явно тогавашната комунистическа власт налага пълно информационно затъмнение над тази трагедия.

Вратарят на “Монако” е изпреварил Георги Славков. Отзад са Георги Димитров и Стойчо Младенов.

А пишещият тези редове бе очевидец на това, което стана.

ЦСКА и “Монако” играха от 19 часа в Борисовата градина, но друго също бе интересно. В 21 ч българско време започваше срещата “Щутгарт” - “Левски” от турнира за Купата на европейските шампиони, завършила 2:2 и довела до продължаването напред и на “сините”.

Косвено този мач на вечния съперник на ЦСКА доведе и до инцидента след последния съдийски сигнал на “Армията”.

В претъпкания сектор “Г”, пълен с млади момчета и момичета, както е било винаги, се бързаше да се излезе през единствения изход, за да се хване и двубоят на “Левски” по телевизията.

Това доведе до зверска блъсканица, причинена и от еуфорията от победата над “Монако”. Стръмните стълбища към изхода на стадиона бяха претъпкани с хора и в един момент бетонно-металната конструкция не издържа.

Буквално на няколко метра пред мен стълбището се срути, сякаш бе изрязано с нож.

Футболистите на ЦСКА се прегръщат след гол срещу “Монако”.

Хората започнаха да се търкалят по калта и между дърветата. Десетки бяха окървавени, а едно момче бе прободено с железен парапет през корема.

Потресаваща гледка, която накара мен и приятелите ми да започнем да крещим: “Назад, назад!”.

Хората обаче продължаваха да напират отгоре, защото още не знаеха какво се случва под тях.

Бяхме за секунди в капан между тълпата, която искаше да излезе, и тези, които се очертаваше да паднат в “пропастта”, оформила се от срутеното стълбище.

За щастие, фенове, които бяха отгоре на трибуните, сравнително бързо разбраха какво става и така се предотврати още по-голяма трагедия.

Не се знае дали ЦСКА и “Монако” ще се играе на новото бижу в Борисовата градина, но със сигурност знам, че тази трагедия трябва да се огласи и да се помни, за да не се стига никога повече до подобни на нея.

Няма да е лошо и новото ръководство на ЦСКА да се поразрови из архивите и да почете жертвата (или жертвите) на мача с “Монако” от 1984 година преди двубоя, който предстои.

Мисля, че е редно...