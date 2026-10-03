"Ботев" (Пд) продаде над 10 000 билета за мача в памет на Илиян Филипов

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Феновете на "Ботев" (Пловдив) изкупиха над половината билети за домакинството срещу "Славия" на 10 октомври. Двубоят е от 11-ия кръг на Първа лига и ще се играе на стадион "Христо Ботев" от 20,00 часа.

Над 10 000 места вече са заети, а билети са останали единствено за трибуна "Север" и трибуна "Юг".

Този мач ще бъде много повече от футбол, тъй като „жълто-черното" семейство ще се събере, за да почете паметта на своя собственик Илиян Филипов, който беше убит.

"Илиян Филипов имаше голяма мечта - да види стадион „Христо Ботев" пълен с фенове до краен предел.

Затова взехме решение цената на билетите за мача със Славия за всички сектори ще бъде 1 евро.

Този мач ще бъде за Илиян Филипов. Нека всички заедно му благодарим във втория му дом - стадион „Христо Ботев", написаха от "жълто-черния" клуб.