ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Спартан" с костите на цар Самуил, ескортиран от и...

Времето София 20° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23668523 www.24chasa.bg

Верстапен стартира първи в Малайзия

1520
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Макс Верстапен стартира първи на "Сепанг" утре. Снимка: Ройтерс

4-кратният световен шампион Макс Верстапен с "Ред Бул" стартира първи в Гранд при на Бахрейн от Формула 1, което се провежда в Малайзия.

Макс изпревари с 298 хилядни Луис Хамилтън с "Ферари", който ще бъде до него на първа редица. Съотборникът на Верстапен Исак Хаджар даде трето време, но излетя назад с  5 места заради сменен двигател.

Така от втори ред са лидерът в класирането Андреа Кими Антонели с "Мерцедес",  а до него е ферарито на Шарл Льоклер. Зад тях са макларъните на Ландо Норис и Пиер Гасли. Преследвачът и съотборник на Антонели - Джорд Ръсел е от следващата редица, а до него е Пиер Гасли. От пети ред тръгват Хаджар и Габриел Бартолето. 

Макс Верстапен стартира първи на "Сепанг" утре.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Защо поети и държавници не забравиха “праха на Самуила”