Верстапен стартира първи в Малайзия

4-кратният световен шампион Макс Верстапен с "Ред Бул" стартира първи в Гранд при на Бахрейн от Формула 1, което се провежда в Малайзия.

Макс изпревари с 298 хилядни Луис Хамилтън с "Ферари", който ще бъде до него на първа редица. Съотборникът на Верстапен Исак Хаджар даде трето време, но излетя назад с 5 места заради сменен двигател.

Така от втори ред са лидерът в класирането Андреа Кими Антонели с "Мерцедес", а до него е ферарито на Шарл Льоклер. Зад тях са макларъните на Ландо Норис и Пиер Гасли. Преследвачът и съотборник на Антонели - Джорд Ръсел е от следващата редица, а до него е Пиер Гасли. От пети ред тръгват Хаджар и Габриел Бартолето.