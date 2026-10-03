Кукурея би избрал себе си за "Златната топка"

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Защитникът на Испания и "Реал" (Мадрид) Марк Кукурея обяви как би гласувал за „Златната топка".

„Ако гласувах, щях да избера себе си. Повечето кандидати са мои партньори на клубно и национално ниво. Нека този, на когото е писано да спечели. Оставям това на тези, които гласуват. Може би ще получа нещо малко за това, че съм техен партньор", заяви левият бек.

Според световния и европейски шампион причина за популярността му е неговият външен вид, като явно има предвид буйната си като грива къдрава коса.