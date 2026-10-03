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Синер отказа и Шанхай, Зверев с шанс за №1 в тениса

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Александър Зверев Снимка: Ройтерс

Италианският №1 в тениса Яник Синер се отказва и от турнира "Мастърс 1000" в Шанхай, а това открива голям шанс за Александър Зверев.

Ако германецът спечели турнирите в Пекин и Шанхай, той ще оглави световната ранглиста за първи път в кариерата си.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Александър Зверев Снимка: Ройтерс

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