Моуриньо: Жезуш не трябваше да вика Роналдо, ако няма да го ползва

Наставникът на "Реал" Жозе Моуриньо истинският проблем не е дали 41-годишният Кристиано Роналдо е титуляр, или е на пейката, а начинът, по който се управлява присъствието му в националния отбор. Нападателят, който игра под ръководството на сънародника си именно при мадридчани, напусна своеволно лагера на държавния тим.

Причината - остана неизползвана резерва при 2:1 над Норвегия в Осло в Лигата на нациите, въпреки че разгрява над 20 минути.

Моуриньо смята, че ако Жорже Жезуш е знаел, че няма да го използва пълноценно, не е трябвало да го вика, за да се отнася с него като с обикновен футболист, тъй като Роналдо е най-голямата фигура в португалския футбол.

"Възрастта му изисква разумно дозиране на минутите, но това не оправдава неуважението. Въпреки физическите си ограничения, Роналдо все още притежава опит, манталитет и способност да решава мачове, за които заслужава уважение след всичко, което е дал на страната си", каза още Жозе.