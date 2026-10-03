Джокович: Тази година имам проблеми със здравето, а не с издръжливостта

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След като се класира за четвъртфиналите на турнира в Пекин, 39-годишният сръбски тенисист Новак Джокович сподели, че през сезон 2026 среща сериозни здравословни и физически затруднения, които не са свързани с издръжливостта.

Въпреки проблемите, той запазва перфектния си баланс в китайската столица (31 победи, 6 титли) и се превърна в най-възрастния четвъртфиналист в историята на турнирите ATP 500.

В 1/8-финалите Джокера отстрани китаеца Бу Юнчаокете след обрат - 4:6, 7:6 (2), 6:2.

Ноле заема 12-о място в класацията за финалите в Торино и заяви, че има голямо желание да участва в тях, ако успее да си осигури квота.