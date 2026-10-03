Джеко към босненските фенове: Тръгвам си щастлив и благодарен за вашата любов към мен

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Сърцето ми е пълно. Тръгвам си щастлив и благодарен за вашата любов към мен. Благодаря ви от името на моето семейство и от мое лично име. Така се обърна към феновете най-великият босненски футболист Един Джеко след последния си мач за националния отбор.

На 40 години нападателят за пореден път започна като титуляр и изведе Босна на терена като капитан срещу Швеция (1:1 в Лигата на нациите).

Когато бе заменен през второто полувреме, съотборници и съперници се изправиха на крака и изпратиха босненската легенда с бурни аплодисменти.

Наследството на Джеко е огромно:

- 151 мача за националния отбор

- 73 гола за националния отбор

- Рекордьор по отбелязани голове и изиграни мачове за Босна

Лидер при първото участие на страната на световно първенство през 2014 г.

И историята му все още не е напълно приключила: договорът му с германския "Шалке 04" е валиден до края на сезон 2026/27.

Но за родината дойде краят. Босненския диамант се сбогува като една от най-значимите фигури на страната и като един от най-известните нападатели на своето поколение.