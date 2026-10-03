"Славия" надви 2:1 "Ботев" (Вр) в контрола

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"Славия" победи с 2:1 "Ботев" (Вр) в приятелски мач, игран в Правец.

В 28-ата минута Димитър Буров откри резултата с диагонален шут във вратата на врачани, но секунди след почивката Даниел Генов изравни с удар от дъгата пред наказателното поле.

8 минути преди края на редовното време Емилиян Гогев осигури успеха в полза на „белите".

В състава на "Славия" дебют направиха четирима юноши на клуба. Това са Велизар Ветов, Калоян Калчев, Павел Нешев и защитникът Мартин Станкев, роден 2011 година.

В понеделник отборът подновява тренировки и започва подготовка за гостуването на "Ботев" (Пд) от 11-ия кръг в Първа лига на 10 октомври (събота).