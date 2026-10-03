Роналдо не е първата звезда в скандал с Жезуш

Жорже Жезуш отново предизвика сериозно сътресение, след като влезе в скандал с още една от най-големите световни звезди във футбола.
По време на престоя си в саудитския "Ал Хилал" португалският специалист имаше редица напрегнати ситуации с бразилеца Неймар и миналата година предизвика напускането му.
Сега името му отново е на преден план заради скандал със сънародника му Кристиано Роналдо.
Напрежението между Жезуш и Роналдо ескалира сериозно, след като опитният нападател остана резерва през целия мач при 2:1 срещу Норвегия в Лигата на нациите - прецедент за него от 18 години насам.
Наставникът държа 41-годишната звездата дълго време да загрява, но така и не го пусна в игра.
Това до напускане напускане на лагера от страна на ядосания Роналдо.
Така Жезуш влезе в конфликт с втора суперзвезда.