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Роналдо не е първата звезда в скандал с Жезуш

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Жорже Жезуш Снимка: Ройтерс

Жорже Жезуш отново предизвика сериозно сътресение, след като влезе в скандал с още една от най-големите световни звезди във футбола.

По време на престоя си в саудитския "Ал Хилал" португалският специалист имаше редица напрегнати ситуации с бразилеца Неймар и миналата година предизвика напускането му.

Сега името му отново е на преден план заради скандал със сънародника му Кристиано Роналдо.

Напрежението между Жезуш и Роналдо ескалира сериозно, след като опитният нападател остана резерва през целия мач при 2:1 срещу Норвегия в Лигата на нациите - прецедент за него от 18 години насам.

Наставникът държа 41-годишната звездата дълго време да загрява, но така и не го пусна в игра.

Това до напускане напускане на лагера от страна на ядосания Роналдо.

Така Жезуш влезе в конфликт с втора суперзвезда.

Жорже Жезуш Снимка: Ройтерс

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