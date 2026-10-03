След 6 г. Германия пак с различен вратар в 4-и мач поред

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Вратарят на "Аугсбург" Фин Дамен ще направи дебют за националния отбор на Германия при визитата на Гърция от Лигата на нациите утре вечер, обяви "Кикер".

При новия селекционер Юрген Клоп Марк-Андре тер Стеген бе на вратата при равенството 1:1 с Нидерландия. След това Александър Нюбел пази при поражението с 0:1 от Гърция в Аугсбург, а след това Йонас Урбих получи шанс при домакинския успех с 2:0 над Сърбия.

За последно различни футболисти бяха на вратата на бундестима в периода ноември 2019 - септември 2020 - Мануел Нойер, Марк-Андре тер Стеген, Кевин Трап и Бернд Лено.