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Дуел Джокович - Зверев в Пекин

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Александър Зверев Снимка: Ройтерс

Поставеният под номер 1 в схемата Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Пекин от сериите АТР 500, с което си осигури среща с шесткратния шампион в надпреварата Новак Джокович (Сърбия).

В двубой от втория кръг германецът победи само за 55 минути представителя на домакините от Китай Цзюнчън Шан с 6:0, 6:3.

Зверев, за когото това бе рекордната 125-а победа в турнири от ниво 500, и Джокович имат 14 мача помежду си, като сърбинът води с 9:5 победи. Той спечели и последната им среща на четвъртфиналите на "Ролан Гарос" миналата година, но в последните им шест двубоя балансът им е 3:3.

Александър Зверев Снимка: Ройтерс

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