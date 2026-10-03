"Левски" срещу "Спартак" (Пл) в 1/16-финалите за купата на България

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Втородивизионния "Спартак" (Плевен) спечели с 2:1 гостуването си на "Крумовград" (III лига) и си осигури мач у дома срещу шампиона "Левски" в 1/16-финалите.

"Фратрия" също продължава напред след успех с 3:0 като гост на "Балкан" (Ботевград) (III лига). В следващия етап тимът от Втора лига ще срещне като домакин елитния "Ботев" (Враца).

Лидерът в "Б" група "Вихрен" се класира за 1/16-финалите, след като победи с 4:1 като гост третодивизионния "Ботев" (Нови пазар). В следващата фаза санданчани приемат "Локо" (Сф).

Друг тим от второто ни ниво - "Етър", надви 3:2 "Черноморец" (III лига) в Балчик и ще домакинства срещу "Спартак" (Вн) в 1/16-финалите.