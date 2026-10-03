Ще направят ли чудо националите на България в Исландия - 0:0 (На живо)

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Исландия и България играят при резултат 0:0 в Рейкявик в 3-ия мая от групата ни в Лигата на нациите.

Нашите са последни в потока с една точка. Съперникът е лидер в групата ни от дивизия C, а преди дни разби 3:0 Люксембург, който пък победи нас в Пловдив 2:1.

Откакто е станало светло в най-северната столица на света, дъждът не е спирал, което значи тревното покритие няма да е в оптимално състояние. На всичкото отгоре има и ужасен вятър.

Заместникът на Александър Димитров, който пое тима на пожар, пуска в игра Андриан Краев - явно пренебрегван от бившия селекционер, както и нападателя Атанас Илиев, повикан за този двубой и следващия ни с Люксембург след 3 дни.

Ето и съставите на двата отбора:

България: 1. Даниел Наумов – 19. Иван Турицов, 5. Кристиан Димитров (К), 13. Стефан Велков, 21. Димитър Велковски – 8. Андриан Краев, 14. Асен Чандъров, 4. Илия Груев – 20. Лукас Петков, 9. Атанас Илиев, 11. Георги Русев

Исландия: 12. Хакон Валдимарсон – 18. Микаел Андерсон, 17. Арон Гунарсон, 23. Хьордур Магнусон, 19. Микаел Елертсон – 8. Исак Йоханесон, 6. Андри Балдурсон, 7. Хакон Харалдсон – 11. Йон Торстеинсон, 9. Ори Оскарсон (К), 21. Арнор Сигурдсон