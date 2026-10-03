Ръгбистите на България стигнаха до реми срещу Турция след 0:21 в Анкара

Националният отбор на България по ръгби завърши наравно 31:31 (7:21) като гост на Турция в първия си мач от група "С" на Конференция ръгби Европа - четвъртото ниво на този спорт на Стария континент.

Воденият от селекционера Ивайло Иванов български тим изоставаше в резултата през целия, но можеше да отмъкне победата с последния удар по топката в мача. Пропуск при допълнителните две точки обаче направи капитанът Петър Николов, съобщава БТА.

Срещата в Анкара не започна никак добре за България, като още през първото полувреме националите се оказаха с изоставане от 0:21. Малко преди почивката Димитър Георгиев върна едно есе, с което изоставането бе намалено до 7:21 след откриващите 40 минути.

През второто полувреме българският отбор показа съвсем различно лице, като особено в последните минути играта бе изцяло в половината на турците. Два последователни пропуска на Николов от трудни позиции при допълнителните точки обаче не позволиха да се стигне до пълен обрат. Особено критична бе ситуацията в самиия край на срещата след изтичането на редовните 80 минути. България изоставаше с 26:31, но чрез мола си успя да изравни за 31:31. Практически от страничната линия Николов стреля за победата, но шутът му не намери вратата на турците.

Следващият мач на националния отбор на България ще бъде на 10 април догодина като домакин на Украйна.