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Мирослава Минчева със злата от купа "България" по спортна стрелба

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Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева и Лидия Ненчева Снимка: БСС

Мирослава Минчева („Светкавица") стана шампионка при жените на 30+30 изстрела с малокалибрен пистолет на турнира за купа "България" по спортна стрелба в комплекс "Гео Милев" в София.

Тя записа финал от 36 точки и изпревари съотборничката си Антоанета Костадинова, която остана втора с 34 точки. Призовата тройка допълни Лидия Ненчева ("Тракия", Пловдив) с 28 точки.

На пушка - 3х20 изстрела от 50 метра, първото място спечели Теодора Боянова ("Светкавица").

На пушка - 10 метра, пневматично оръжие, победител при мъжете стана Георги Канев от "Тракия".

На пистолет - 10 метра, след оспорван финал, първото място спечели Петър Иванов от "Локомотив" (Русе).

Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева и Лидия Ненчева Снимка: БСС

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