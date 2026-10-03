Мирослава Минчева със злата от купа "България" по спортна стрелба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мирослава Минчева („Светкавица") стана шампионка при жените на 30+30 изстрела с малокалибрен пистолет на турнира за купа "България" по спортна стрелба в комплекс "Гео Милев" в София.

Тя записа финал от 36 точки и изпревари съотборничката си Антоанета Костадинова, която остана втора с 34 точки. Призовата тройка допълни Лидия Ненчева ("Тракия", Пловдив) с 28 точки.

На пушка - 3х20 изстрела от 50 метра, първото място спечели Теодора Боянова ("Светкавица").

На пушка - 10 метра, пневматично оръжие, победител при мъжете стана Георги Канев от "Тракия".

На пистолет - 10 метра, след оспорван финал, първото място спечели Петър Иванов от "Локомотив" (Русе).