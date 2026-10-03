Треньорът на Португалия прие среща с Роналдо за заравяне на томахавките

Селекционерът на Португалия Жорже Жезуш се е съгласил на среща за помирение с мегазвездата Кристиано Роналдо по предложение на футболната федерация.

Напрежението възникна, след като треньорът заяви, че Роналдо може да остане резерва срещу Дания в Лигата на нациите, което ядоса нападателя и го накара да напусне лагера на тима.

Жезуш иска да намали напрежението, но засега Роналдо все още не е дал съгласие за срещата, а федерацията преговаря с неговите близки на фона на спекулациите, че той може да се оттегли от националния отбор.