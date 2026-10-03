ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на затворите в Тенеси подаде оставка след пр...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23670302 www.24chasa.bg

Александър Донски и партньорът му загубиха финала в Порто

1880
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Александър Донски Снимка: Startphoto

Националът по тенис Александър Донски стана вицешампион на двойки на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 125" в Порто (Португалия) с награден фонд 203 900 евро.

28-годишният българин и Филип Пиечонка (Полша), поставени под №3 в схемата, отстъпиха на финала пред Стефан Латинович (Сърбия) и Мили Поличак (Хърватия) с 3:6, 4:6 за 62 минути игра.

Донски и Пиечонка изостанаха с 0:3 в първия сет и не успяха да наваксат пасива си, като загубиха частта с 3:6. Във втория сет българинът и полякът допуснаха пробив в петия гейм, който се оказа достатъчен на съперниците им да стигнат до победата.

С поредното си силно представяне Донски заработи 75 точки за световната ранглиста на ATP при двойките, в която през тази седмица заема 84-ото място.

Александър Донски Снимка: Startphoto

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Защо поети и държавници не забравиха “праха на Самуила”