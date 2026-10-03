Александър Донски и партньорът му загубиха финала в Порто

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Националът по тенис Александър Донски стана вицешампион на двойки на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 125" в Порто (Португалия) с награден фонд 203 900 евро.

28-годишният българин и Филип Пиечонка (Полша), поставени под №3 в схемата, отстъпиха на финала пред Стефан Латинович (Сърбия) и Мили Поличак (Хърватия) с 3:6, 4:6 за 62 минути игра.

Донски и Пиечонка изостанаха с 0:3 в първия сет и не успяха да наваксат пасива си, като загубиха частта с 3:6. Във втория сет българинът и полякът допуснаха пробив в петия гейм, който се оказа достатъчен на съперниците им да стигнат до победата.

С поредното си силно представяне Донски заработи 75 точки за световната ранглиста на ATP при двойките, в която през тази седмица заема 84-ото място.