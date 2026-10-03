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https://www.24chasa.bg/sport/article/23670609 www.24chasa.bg

Наш халф вкара за "Каляри" при дузпите за трофей в Мадрид

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Иван Сулев Снимка: "Каляри"

20-годишният халф Иван Сулев се разписа при дузпите за италианския елитен "Каляри" при победата над "Райо Валекано" в мач за трофея „Вайекас" (така е името на мадридското предградие, откъдето е испанският тим).

Юношата на "Локо" (Пд) влезе в състава на гостите в 71-ата. След 1:1 бяха изпълнени дузпи, а Сулев вкара втората за "Каляри". Тимът му би с 6:5.

До момента той все още очаква официалния си дебют за първия отбор. През този сезон бе в групата и при 7-те му мача (5 в серия "А" и 2 за купата на Италия).

В елита на Ботуша "Каляри" заема 4-ото място с 12 точки - с една по-малко от лидера "Рома".

Иван Сулев Снимка: "Каляри"

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