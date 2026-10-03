Треньорът на България: Виждам изход от тежката ситуация, в която е футболът ни

Не е една причината за негативните резултати. До първия гол на Исландия спазвахме плана, но след попадението във вратата ни, фокусът просто изчезна. Допуснахме леки грешки в средата на терена.

Все пак виждам изход от ситуацията, в която се намираме. Отдолу идват генерации, които искат да се докосват. Работя с тима до 19 г. и знам какво могат тези момчета, както и по-малките.

Това каза временният селекционер на България Атанас Рибарски след поражението 0:3 от Исландия в Рейкявик.

41-годишният треньор, който пое тима ни на пожар за гостуванията на Исландия и Люксембург след 3 дни, призна, че е видял някои добри неща от отбора си, особено през първата част.

"Незадоволително представяне от нашия тим. През първата част показвахме част от енергията, която искаме да виждаме, но допуснахме гол", каза Рибарски, но отчете, че негативите са много повече - като стил на игра на България и т.н.

Рибарски бе попитан от исландски журналист какво се случва с футбола ни, тъй като сме имали велик отбор и играчи като Стоичков и други.

"Това е много дълга тема, а и не мисля, че аз съм точният човек да дава оценки. Надявам се обаче един ден българският футбол да се върне там, където сме били. Трябва обаче много работа", призна Рибарски.

Временният наставник призна, че Лукас Петков ще липсва много за визитата в Люксембург след 3 дни. Офанзивният футболист си изкара жълт картон още в 10-ата мин, който му е втори и той ще е наказан.

"Знаех, че е застрашен. Лукас играе в Бундеслигата. И не мога да му казвам кога да си вади картон и кога не. Но у него имаше и умора", каза Рибарски. И добави:

"Илия Груев имаше тежка контузия и се присъедини към тим. От "Лийдс" имаше предписания за определен брой минути, а първите два мача игра по 90 мин. Момчето обаче изяви желание на негова отговорност - трябваше да са 45 мин, но искаше още. Рискът обаче беше голям и трябваше да го сменим", завърши Рибарски.