Вратарят Митов: Играчите сме главните виновници за състоянието на националния отбор

Ситуацията не е хубава, но ние сме единствените хора, които можем да излезем от нея. Ние можем повече. Не се предаваме обаче. Ние сме главните виновници за състоянието на националния отбор.

Това каза вратарят на националния отбор Димитър Митов. Стражът, който не игра срещу Исландия (0:3) единствени реши да застане в микс-зоната пред българските репортери.

"Става прекалено много. Това е тъжната страна. Имаме качества. В момента не можем да се сработим като отбор. Трябва да продължаваме да вярваме. Не можем да навеждаме главите. Това е най-лесното. Когато стената е зад теб, единственият път е напред. Трябва да намерим начин да седнем да си поговорим искрено. Да си кажем неща, които може би някои хора не искат да чуем. Ние сме едно цяло. Ти представляваш България и всеки от нас иска да се представяме по-добре. Искаме България да побеждава. Няма по-хубаво от това, когато футболът ни върви напред. Това си зависи само от нас", каза Митов.