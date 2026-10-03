Краев: Правим фрапантни детски грешки, положението ни е трагично

Халфът Андриан Краев коментира откровено с тежки думи поражението с 0:3 от Исландия в Рейкявик в среща от Лигата на нациите.

„Днес можеше да се играе футбол, топката беше бърза. Този път излязохме с ясен план за играта, знаехме какво правим на терена. Имахме нашите възможности да вкараме още при 0:0. Допуснахме обаче леки голове и всичко се обърка. Наистина трябва да намерим къде се крие генералният проблем. Губим детски с фрапантни грешки.

Никой днес не се е пестил и крил. Всеки опита да даде максимума. В тънките ситуации трябва да отиграваме топката по-добре. На статични положения можеше да се представим по-добре.

Със сигурност трябва да се опитаме да победим Люксембург. Положението ни в групата е трагично. Ако и там допуснем негативен резултат, ще стане още по-катастрофално. Нищо друго не ни остава и не ни трябва, освен да отидем и да победим", заяви халфът на израелския "Апоел" (Тел Авив).

Именно Краев преди 2 г. вкара за победата 1:0 в Люксембург пак в мач от Лигата на нациите.