Тайсън Фюри кани Доналд Тръмп за мача срещу Антъни Джошуа

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри заяви, че планира да покани американския президент Доналд Тръмп на мача си с Антъни Джошуа на 11 декември в Кардиф, съобщава БТА.

"Битката за Британия" ще се проведе след многогодишно отлагане от страна и на двамата боксьори, а Фюри се надява, че Тръмп не просто ще бъде гост на двубоя, а и ще го съпроводи при излизането му на ринга. Очаква се срещата да бъде изгледана на живо от 80 000 зрители на стадион "Принсипалити" в уелската столица.

Фюри се запозна Тръмп това лято по време на бойната галавечер UFC 250, която се организира в двора пред Белия дом по желание на президента на САЩ.

"Със сигурност ще направя такава оферта на моя стар приятел и ще видим дали той е свободен тогава. Съмняваме обаче, че той ще може да дойде в тази ситуация. Все пак той е президент на САЩ", каза Фюри.

Циганския крал, както е наричан британецът, добави, че няма планове да спира с бокса след мача с Джошуа и се надява, че ще си осигури и трета битка с Олександър Усик. До момента Фюри има две загуби в два мача от украинеца.

"Използвам мача с този з*дник като подготовка за Усик. За мен той е з*дник и мога да ви гарантирам, че когато го нокаутирам, той няма да има идея дори колко е часът. След това искам да направя един мач и с това зайче (Усик) в Ню Йорк", каза Фюри по адрес на Джошуа.

"Настоящата година е най-натоварената за мен от 2018-а насам. Това ще бъде третият ми двубой. Готов съм за тази битка. Изиграх 12 рунда с 204-сантиметровия Арсланбек Махмудов и седемрунда с двуметровия Мариуш Вах. Ще изиграя колкото рундове са нужни срещу 198-сантиметровия Джошуа. В момента съм в оптимална форма. Чувствам се фантастично. Аз съм младеж на 38 години", завърши Фюри.