Атанас Илиев: Ако покажем играта преди паузата, можем да се надяваме на добри резултати

Централният нападател на България Атанас Илиев коментира загубата с 0:3 от Исландия в мач от Лига на нациите, игран в Рейкявик. Той бе повикан от новия селекционер за него и този в Люксембург. На острова Илиев пропусна най-чистото положение.

"Тежка загуба, но видях много голямо себераздаване. Изпуснахме ситуации да отбележим гол. Направихме много хубава атака, но моят удар беше над вратата. Трябва да подобрим контрола над топката и да стреляме повече към вратата.

Стояхме доста добре днес, но допуснахме фрапантни грешки и голове. Ако покажем игра като през първото полувреме, можем да се надяваме на добри резултати", каза футболистът на ЦСКА 1948.