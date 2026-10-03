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Атанас Илиев: Ако покажем играта преди паузата, мо...

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Атанас Илиев: Ако покажем играта преди паузата, можем да се надяваме на добри резултати

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Атанас Илиев Снимка: Startphoto.bg

Централният нападател на България Атанас Илиев коментира загубата с 0:3 от Исландия в мач от Лига на нациите, игран в Рейкявик. Той бе повикан от новия селекционер за него и този в Люксембург. На острова Илиев пропусна най-чистото положение.

"Тежка загуба, но видях много голямо себераздаване. Изпуснахме ситуации да отбележим гол. Направихме много хубава атака, но моят удар беше над вратата. Трябва да подобрим контрола над топката и да стреляме повече към вратата.

Стояхме доста добре днес, но допуснахме фрапантни грешки и голове. Ако покажем игра като през първото полувреме, можем да се надяваме на добри резултати", каза футболистът на ЦСКА 1948.

Атанас Илиев

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