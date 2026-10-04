Халф на ЦСКА вкара за Беларус при 4:0 над Сан Марино

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Халфът на ЦСКА Макс Ебонг вкара един от головете за победата на Беларус с 4:0 над Сан Марино в среща от дивизия С на Лигата на нациите.

На почивката мачът, който се игра в Будапеща, завърши при 0:0.

Символичните домакини откриха още в 46-ата минута чрез Артьом Концевой. В 65-ата минута Артьом Шумански покачи на 2:0, a три минути по-късно Ебонг направи резултата класически. И за трите гола асистенциите даде левият бранител на тима Кирил Печенин.

Крайното 4:0 бе оформено в 88-мата минута пак от Концевой.

Другият футболист на ЦСКА в тима на Беларус - вратарят Фьодор Лапоухов, остана на резервната скамейка.