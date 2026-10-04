Треньорът на Исландия: Каква ли сянка от поколението през 90-те г. тегне над България

Наставникът на Исландия Арнар Гунлаугсон получи въпрос: Изненадахте ли се колко слаби бяха българите?, на пресконференцията след 3:0 над националите ни в мача от Лигата на нациите в Рейкявик.

„Това не е същият отбор, с който си израснал. Често съм казвал, че сянката на нашия отбор от златната ера ( има предвид 1/4-финала на Евро 2016 за Исландия и участието му на световното през 2018-а) виси над стадиона ни тук, така че можем само да си представим сянката, която виси над тях след отбора от златната ера, който имаха през 90-те.

Те все още са големи и силни. Имахме много корнери през първото полувреме, но нямаше никаква вероятност да вкараме. Те създадоха един корнер и имаха страхотен шанс. От футболна гледна точка, ние все още сме по-добри от тях и мисля, че това е, което доведе до тази победа", отговори Гунлаугсон.