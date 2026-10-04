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Треньорът на волейболистите ни спечели първия си м...

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Треньорът на волейболистите ни спечели първия си мач начело на дами

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Джанлоренцо Бленджини и момичетата му ликуват. Снимка: facebook.com/verovolley/

Селекционерът на мъжкия ни национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини спечели първия си мач начело на дамски отбор.

След като получи позволение от федерацията, италианецът пое за този сезон в родината си "Милано".

При старта на женския елит на Ботуша момичетата му победиха чисто "Флоренция" с 3:0 (25:20, 25:22, 25:20).

Най-резултатна с 27 точки бе звездата на Италия Паола Егону.

Във втория кръг "Милано" гостува на "Мачерата", в чийто състав е националката ни с Микаела Стоянова, на 11 октомври.

Джанлоренцо Бленджини и момичетата му ликуват. Снимка: facebook.com/verovolley/

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