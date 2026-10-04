Треньорът на волейболистите ни спечели първия си мач начело на дами

Селекционерът на мъжкия ни национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини спечели първия си мач начело на дамски отбор.
След като получи позволение от федерацията, италианецът пое за този сезон в родината си "Милано".
При старта на женския елит на Ботуша момичетата му победиха чисто "Флоренция" с 3:0 (25:20, 25:22, 25:20).
Най-резултатна с 27 точки бе звездата на Италия Паола Егону.
Във втория кръг "Милано" гостува на "Мачерата", в чийто състав е националката ни с Микаела Стоянова, на 11 октомври.