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Спорт по телевизията днес

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Днес е стартът от Формула 1 в Малайзия, където заради военната обстановка в Близкия Изток ще се проведе Гран при на Бахрейн. Снимка: Ройтерс

10,00 ч Формула 1, Гран при на Бахрейн "Диема спорт" 3

10,00 ч Тенис, турнир в Токио Max Sport 3

11,00 ч Рали, Сардиния Max Sport 2

13,00 ч Колоездене, обиколка на Любляна Eurosport 1

13,30 ч Голф, турнир Alfred Dunhill Max Sport 2

14,00 ч Футбол, "Миньор" - "Берое" "Диема спорт"

14,00 ч Тенис, турнир в Пекин Max Sport 1

14,30 ч Снукър, Шотландия оупън Eurosport 1

15,00 ч Рали, Сардиния Max Sport 3

16,00 ч Футбол, Азербайджан - Литва "Диема спорт" 3

17,00 ч Падел, турнир в Ротердам Max Sport 4

19,00 Футбол, Косово - Австрия "Диема спорт" 3

19,00 ч Футбол, Малта - Андора "Диема спорт" 2

20,00 ч НХЛ, "Детройт" - "Уинипег" Max Sport 1

20,00 ч НФЛ, "Филаделфия" - "Лос Анджелис" Max Sport 2

21,45 ч Футбол, Гърция - Германия "Диема спорт" 3

21,45 ч Футбол, Нидерландия - Сърбия "Диема спорт"

21,45 ч Футбол, Португалия - Норвегия "Диема спорт" 2

21,45 ч Футбол, Уелс - Дания "Нова спорт"

22,00 ч Футбол, "Жирона" - "Майорка" MAX Sport 4

23,20 ч НФЛ, "Сан Франциско" - "Денвър" Max Sport 2

0,00 ч Голф, Блек дезърт чемпиъншип Eurosport 2

0,30 ч Наскар, South Point 400 Max Sport 1

Днес е стартът от Формула 1 в Малайзия, където заради военната обстановка в Близкия Изток ще се проведе Гран при на Бахрейн. Снимка: Ройтерс
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