10,00 ч Формула 1, Гран при на Бахрейн "Диема спорт" 3
10,00 ч Тенис, турнир в Токио Max Sport 3
11,00 ч Рали, Сардиния Max Sport 2
13,00 ч Колоездене, обиколка на Любляна Eurosport 1
13,30 ч Голф, турнир Alfred Dunhill Max Sport 2
14,00 ч Футбол, "Миньор" - "Берое" "Диема спорт"
14,00 ч Тенис, турнир в Пекин Max Sport 1
14,30 ч Снукър, Шотландия оупън Eurosport 1
15,00 ч Рали, Сардиния Max Sport 3
16,00 ч Футбол, Азербайджан - Литва "Диема спорт" 3
17,00 ч Падел, турнир в Ротердам Max Sport 4
19,00 Футбол, Косово - Австрия "Диема спорт" 3
19,00 ч Футбол, Малта - Андора "Диема спорт" 2
20,00 ч НХЛ, "Детройт" - "Уинипег" Max Sport 1
20,00 ч НФЛ, "Филаделфия" - "Лос Анджелис" Max Sport 2
21,45 ч Футбол, Гърция - Германия "Диема спорт" 3
21,45 ч Футбол, Нидерландия - Сърбия "Диема спорт"
21,45 ч Футбол, Португалия - Норвегия "Диема спорт" 2
21,45 ч Футбол, Уелс - Дания "Нова спорт"
22,00 ч Футбол, "Жирона" - "Майорка" MAX Sport 4
23,20 ч НФЛ, "Сан Франциско" - "Денвър" Max Sport 2
0,00 ч Голф, Блек дезърт чемпиъншип Eurosport 2
0,30 ч Наскар, South Point 400 Max Sport 1