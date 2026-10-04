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Страшен хаос около контрола на Аржентина, Буркина Фасо пристигна 4 ч преди мача

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Джулиано Симеоне вкарва седмия гол. Снимка: Ройтерс

Световният вицешампион Аржентина победи със 7:0 Буркина Фасо в контролна среща, която се игра в Буенос Айрес и около нея се заформи страшен хаос.

Африканците пристигнаха 4 ч преди първия съдийски сигнал със състава до 23 г.

Основният тим отказа да пътува заради финансови неуредици с местната федерация.

Домакините даже обмисляха вариант контролата да е срещу "Ривър Плейт".

Лаутаро Мартинес (4), Мумуни Диало (8-автогол), Джанлука Престиани (12), Нико Пас (35), Хулиан Алварес (36), Франко Мастантуоно(57) и Джулиано Симеоне (90+3) вкараха за Аржентина.

Джулиано Симеоне вкарва седмия гол. Снимка: Ройтерс

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