Шосеен пробег "Варна" събра най-добрите родни бегачи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Традиционният шосеен пробег „Варна", част от спортния календар на Българската федерация по лека атлетика, се проведе по алеите на морската градина на 3 октомври.

Част от най-добрите ни бегачи се събраха във Варна, а десетки участници от няколко спортни клуба от Варна, Добрич, Велико Търново, Разград, Силистра, Нови пазар, Шумен, Правец, Малко Търново и Мездра се състезаваха в морската столица.

Станислав Рашков (Етър Аладемик – Велико Търново) бе най-бърз на 5 км при мъжете като негов подгласник бе националният шампион на полумаратон и маратон Исмаил Сенанджи (Евър – Варна). Трети е Валентин Вълканов (Тангра – Варна). Наталия Кременска (Евър – Варна) доминираше при жените на 4 км пред шампионката на България на 800 м – Мина Младенова (Олимп 97 – Силистра) и националната рекордьорка на 3000 м стипълчейз – Силвия Дънекова-Лалова (Нови пазар).

Ето и челните тройки и резултатите в четирите възрастови групи:

Мъже - 5 км:

Станислав Рашков (Етър Академик – Велико Търново) 17:32.1 Исмаил Сенанджи (Евър – Варна) – 17:43.7 Валентин Вълканов (Тангра – Варна) – 17:53.8

Жени – 4 км:

Наталия Кременска (Евър – Варна) – 12:20.6 Мина Младенова (Олимп 97 – Силистра) – 12:58.6 Силвия Дънекова-Лалова (Нови пазар) – 13:03.9

Юноши под 20 години – 4 км:

Атила Расим (Шумен) – 11:35.4 Преслав Иванов (Евър – Варна) – 11:50.8 Павел Ярославов (Олимп 97 – Силистра) – 12:30.8

Девойки под 20 години – 3 км:

Антония Начева (Етър Академик – Велико Търново) – 9:50.4 Христина Тодорова (Евър – Варна) – 10:01.1 Емилия Семерджиева (Тангра – Варна) – 10:10.6

Юноши под 18 години – 3 км:

Иван Зотев (Евър – Варна) – 8:15.6 Айтунч Алиев (Лудогорец – Разград) – 8:21.6 Борис Генчев (Лудогорец – Разград) – 8:31.0

Девойки под 18 години – 2 км:

Александра Николова (Олимп 97 – Силистра) 6:42.5 Силвена Великова (Нови пазар) – 6:57.9 Христина Йовчева (Шумен) – 6:58.1

Момчета под 16 години – 2 км:

Христо Христов (Тангра – Варна) – 5:38.8 Марин Манолов (Малко Търново 2004) – 5:59.2 Радослав Минчев (Шумен) – 6:05.1

Момичета под 16 години – 1 км: