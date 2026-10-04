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https://www.24chasa.bg/sport/article/23672197 www.24chasa.bg

Шосеен пробег "Варна" събра най-добрите родни бегачи

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Шосеен пробег "Варна" събра най-добрите родни бегачи СНИМКА: БФЛА

Традиционният шосеен пробег „Варна", част от спортния календар на Българската федерация по лека атлетика, се проведе по алеите на морската градина на 3 октомври.

Част от най-добрите ни бегачи се събраха във Варна, а десетки участници от няколко спортни клуба от Варна, Добрич, Велико Търново, Разград, Силистра, Нови пазар, Шумен, Правец, Малко Търново и Мездра се състезаваха в морската столица.

Станислав Рашков (Етър Аладемик – Велико Търново) бе най-бърз на 5 км при мъжете като негов подгласник бе националният шампион на полумаратон и маратон Исмаил Сенанджи (Евър – Варна). Трети е Валентин Вълканов (Тангра – Варна). Наталия Кременска (Евър – Варна) доминираше при жените на 4 км пред шампионката на България на 800 м – Мина Младенова (Олимп 97 – Силистра) и националната рекордьорка на 3000 м стипълчейз – Силвия Дънекова-Лалова (Нови пазар).

Ето и челните тройки и резултатите в четирите възрастови групи:

Мъже - 5 км:

  1. Станислав Рашков (Етър Академик – Велико Търново) 17:32.1
  2. Исмаил Сенанджи (Евър – Варна) – 17:43.7
  3. Валентин Вълканов (Тангра – Варна) – 17:53.8

Жени – 4 км:

  1. Наталия Кременска (Евър – Варна) – 12:20.6
  2. Мина Младенова (Олимп 97 – Силистра) – 12:58.6
  3. Силвия Дънекова-Лалова (Нови пазар) – 13:03.9

Юноши под 20 години – 4 км:

  1. Атила Расим (Шумен) – 11:35.4
  2. Преслав Иванов (Евър – Варна) – 11:50.8
  3. Павел Ярославов (Олимп 97 – Силистра) – 12:30.8

Девойки под 20 години – 3 км:

  1. Антония Начева (Етър Академик – Велико Търново) – 9:50.4
  2. Христина Тодорова (Евър – Варна) – 10:01.1
  3. Емилия Семерджиева (Тангра – Варна) – 10:10.6

Юноши под 18 години – 3 км:

  1. Иван Зотев (Евър – Варна) – 8:15.6
  2. Айтунч Алиев (Лудогорец – Разград) – 8:21.6
  3. Борис Генчев (Лудогорец – Разград) – 8:31.0

Девойки под 18 години – 2 км:

  1. Александра Николова (Олимп 97 – Силистра) 6:42.5
  2. Силвена Великова (Нови пазар) – 6:57.9
  3.  Христина Йовчева (Шумен) – 6:58.1

Момчета под 16 години – 2 км:

  1. Христо Христов (Тангра – Варна) – 5:38.8
  2. Марин Манолов (Малко Търново 2004) – 5:59.2
  3. Радослав Минчев (Шумен) – 6:05.1

Момичета под 16 години – 1 км:

  1. Елица Костадинова (Добруджа – Добрич) – 2:48.8
  2. Мирела Цингова (Евър – Варна) – 2:51.1
  3. Илона Цингова (Евър – Варна) – 3:02.3

Шосеен пробег "Варна" събра най-добрите родни бегачи СНИМКА: БФЛА

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