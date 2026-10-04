Шосеен пробег "Варна" събра най-добрите родни бегачи

Традиционният шосеен пробег „Варна", част от спортния календар на Българската федерация по лека атлетика, се проведе по алеите на морската градина на 3 октомври.
Част от най-добрите ни бегачи се събраха във Варна, а десетки участници от няколко спортни клуба от Варна, Добрич, Велико Търново, Разград, Силистра, Нови пазар, Шумен, Правец, Малко Търново и Мездра се състезаваха в морската столица.
Станислав Рашков (Етър Аладемик – Велико Търново) бе най-бърз на 5 км при мъжете като негов подгласник бе националният шампион на полумаратон и маратон Исмаил Сенанджи (Евър – Варна). Трети е Валентин Вълканов (Тангра – Варна). Наталия Кременска (Евър – Варна) доминираше при жените на 4 км пред шампионката на България на 800 м – Мина Младенова (Олимп 97 – Силистра) и националната рекордьорка на 3000 м стипълчейз – Силвия Дънекова-Лалова (Нови пазар).
Ето и челните тройки и резултатите в четирите възрастови групи:
Мъже - 5 км:
- Станислав Рашков (Етър Академик – Велико Търново) 17:32.1
- Исмаил Сенанджи (Евър – Варна) – 17:43.7
- Валентин Вълканов (Тангра – Варна) – 17:53.8
Жени – 4 км:
- Наталия Кременска (Евър – Варна) – 12:20.6
- Мина Младенова (Олимп 97 – Силистра) – 12:58.6
- Силвия Дънекова-Лалова (Нови пазар) – 13:03.9
Юноши под 20 години – 4 км:
- Атила Расим (Шумен) – 11:35.4
- Преслав Иванов (Евър – Варна) – 11:50.8
- Павел Ярославов (Олимп 97 – Силистра) – 12:30.8
Девойки под 20 години – 3 км:
- Антония Начева (Етър Академик – Велико Търново) – 9:50.4
- Христина Тодорова (Евър – Варна) – 10:01.1
- Емилия Семерджиева (Тангра – Варна) – 10:10.6
Юноши под 18 години – 3 км:
- Иван Зотев (Евър – Варна) – 8:15.6
- Айтунч Алиев (Лудогорец – Разград) – 8:21.6
- Борис Генчев (Лудогорец – Разград) – 8:31.0
Девойки под 18 години – 2 км:
- Александра Николова (Олимп 97 – Силистра) 6:42.5
- Силвена Великова (Нови пазар) – 6:57.9
- Христина Йовчева (Шумен) – 6:58.1
Момчета под 16 години – 2 км:
- Христо Христов (Тангра – Варна) – 5:38.8
- Марин Манолов (Малко Търново 2004) – 5:59.2
- Радослав Минчев (Шумен) – 6:05.1
Момичета под 16 години – 1 км:
- Елица Костадинова (Добруджа – Добрич) – 2:48.8
- Мирела Цингова (Евър – Варна) – 2:51.1
- Илона Цингова (Евър – Варна) – 3:02.3