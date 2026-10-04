Латвиец свири мача с Люксембург

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Латвиецът Андрис Трейманис ще ръководи последния мач от четирите на т.нар. национален отбор на България срещу Люксембург в княжеството.

Ще му помагат Харалдс Гудерманис и Алексейс Спасениковс, а четвърти ще бъде Александърс Голубевс. Австриецът Алан Кияс е ВАР, а ще му помага Виталийс Сасйониковс от Латвия.

Арменецът Геворг Ховханесян е съдийски наблюдател, а делегат е испанецътт Раул Маси Самбудио.

Търновецът Ичко Лозев пък е съдийски наблюдател на Румъния - Швеция от втора дивизия. Там съдия е Елчин Масиев от Азербайджан с помощници Елшад Абдулаев и Парвин Талибов. Фарид Хажиев е четвърти. Нидерландецът Йероен Маншот поема ВР с помощник Ничат Имаили от Азербайджан. Метин Казанджиоглу е дежурен делегат.