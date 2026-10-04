Блестящ Верстапен триумфира на "Сепанг" за Гранд при на Бахрейн

Макс Верстапен постигна блестяща победа в Гранд при на Бахрейн, което се състоя на пистата "Сепанг" в Малайзия. 4-кратният световен шампион постигна първи успех този сезон, но с доминиращо представяне на трасето в пълен хаос по време на състезанието.

След Макс завърши лидерът в класирането Андреа Кими Антонели с "Мерцедес", следван от фераритата на Луис Хамилтън и Шарл Льоклер. След тях се нареди съотборника на Макс Исак Хаджар. В точките се наредиха още Оскар Пиастри с "Макларън" - 6-и, Лиъм Лоусън с "Рейсинг Булс" - 7-и, суперветеранът Фернандо Алонсо с "Астън Мартин" - 8-и, Ландо Норис с "Макларън" - 9-и и Арвид Линдблад с "Рейсинг Булс" - 10-и.

Хаосът стартира 20 минути преди старта, когато над "Сепанг" се изля тропически порой. В крайна сметка от ФИА решиха да извадят болидите за стартова процедура, но се оказа, че новите автомобили нямат софтуеър за толкова бавна скорост зад кола за сигурност. Макс Верстапен имаше проблем, а Луис Хамилтън и още един куп други пилоти спряха на пистата, за да рестартират. Заради това цялата процедура бе спряна.

След като ФИА изпрати ъпдейт към всички отбори за ситуацията, се взе решение да се стартира по оригиналната решетка от място. Това се случи час и половина след оригиналния час. В този момент от "Ферари" по традиция направиха огромна грешка и пратиха двамата си пилоти на трасето с гуми за сухо. И Луис Хамилтън и Шарл Льоклер пропаднаха в дъното на колоната.

На старта двата мерцедеса на Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел сгънаха Макс Верстапен, който тръгна първи. В един момент Ръсел поведе. Гумите на Верстапен обаче започнаха да сработват и той си върна първата позиция и натрупа огромна преднина. Но Алекс Албон спря на трасето около 11 обиколки преди края. При виртуална кола за сигурност Антонели мина пред Верстапен. Но и той трябваше да влезе за смяна на гуми и всичко се върна на мястото си.

Драмата обаче продължи. Зад колата за сигурност Джордж Ръсел спря на пистата, а Ландо Норис излезе извън трасето. Проблемът с Ръсел бил в двигателя. Така Андреа Кими Антонели вече докосва световната титла с над 80 точки преднина пред съотборника си.