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Зидан: Свалям шапка на Кристиано!

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Зинедин Зидан Снимка: Ройтерс

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан се изказа с уважение за нападателя на „Ал Насър" Кристиано Роналдо, с когото е работил заедно в „Реал".

„Трябва да отдадем дължимото на неговата велика кариера. Имах късмета да работя с него - той ми помогна да спечеля много трофеи (3 купи от Шампионската лига между тях). Свалям шапка на Кристиано!

Винаги изпитвам голямо уважение към тези, с които ми се е налагало да работя", каза Зидан.

В навечерието на мача от Лигата на нациите срещу Дания в Копенхаген (4:2) Роналдо напусна лагера на Португалия заради конфликт с треньора Жорже Жезуш. Смята се, че Кристиано е приключил кариерата си в националния отбор.

Зинедин Зидан Снимка: Ройтерс

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