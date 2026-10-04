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Треньорът на Аржентина: За последния мач на Меси щяха да се напълнят и 5 стадиона

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Лионел Скалони Снимка: Ройтерс

Старши треньорът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони се изказа за прощалния мач на Лионел Меси.

39-годишният нападател ще изиграе последния си официален мач за националния отбор на 7 октомври срещу Бенин в Буенос Айрес.

„Ако стадионите „Монументал" (неговият капацитет е 84 500) бяха пет, щяха да бъдат пълни до краен предел. Получавах съобщения отвсякъде. Мисля, че всичко вече е казано, остава само да се насладим на този момент. Има носталгия, за която винаги говорим, когато го няма и няма да го има, както е сега. Представям си какви емоции изпитват всички.

Включително и той. Когато излезе на терена на „Монументал", този ден ще бъде незабравим за всички. Благодарен съм, че ще бъда част от този ден. Имаме още две тренировки с него и ще се насладим на малкото останало ни време.

Неговото наследство е неговият стремеж винаги да бъде на линия. Той идваше пръв и си отиваше последен. Начинът, по който се грижи за себе си, как подхожда към всеки мач. Това са неща, които не се виждат от публиката, но се виждат от съотборниците му и той е възможно най-добрият пример. Той остави след себе си нещо несравнимо. Трябва да продължим да играем, но усещането за неговото присъствие на терена е уникално. Това, което той внася в играта, не прилича на нищо, което съм виждал у другите, и именно това ще ни липсва. Националният отбор на Аржентина ще продължи да съществува", каза Скалони.

Лионел Скалони Снимка: Ройтерс

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