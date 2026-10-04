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https://www.24chasa.bg/sport/article/23672802 www.24chasa.bg

Националките до 19 г. се събраха в Албена за европейските квалификации

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Националният отбор на България за девойки до 19 години се събра в Албена, където започва подготовката си за предстоящите квалификации за европейското първенство. Те ще се проведат в курорта ни.

Селекцията на Ангел Славов ще изиграе три двубоя от група B2.

Първото изпитание за младите български националки е на 7 октомври от 11,00 часа срещу Грузия. На 10 октомври, отново от 11,00 часа, България ще се изправи срещу Армения, а участието на тима в квалификациите завършва на 13 октомври от 13,00 часа срещу Ирландия.

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