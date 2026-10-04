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Верстапен: Беше доста хаотично в началото, невероятна победа

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Макс Верстапен Снимка: Ройтерс

Пилотът на "Ред Бул" Макс Верстапен говори след спечелването на Гран при на Бахрейн, което беше пренасрочено за Малайзия заради конфликтите в Близкия Изток.

29-годишният нидерландец спечели първата си победа във Формула 1 за сезона и 72-а в кариерата си.

„Това е наистина хубава победа, след такава година и напредъка, който постигнахме. Невероятно се гордея с всички. Фантастично е да спечелим тук. Невероятно е. Беше много хаотично в началото. В първата обиколка за формиране в дъжда нямахме мощност. Взехме правилното решение с междинните гуми.

След това напредвахме стъпка по стъпка. И тогава, когато бяхме готови да се състезаваме, колата за безопасност излезе, но всичко беше под контрол", сподели Верстапен.

Състезанието започна с деветдесетминутно закъснение поради силен дъжд. Пилотът на "Мерцедес" и водач в класирането Андреа Кими Антонели завърши втори, а Луис Хамилтън от "Ферари" - трети.

Макс Верстапен Снимка: Ройтерс

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