България с 6-има представители на конгреса на световната федерация по гимнастика в Банкок

Българска делегация с водещи имена от родната гимнастика участва в конгреса на Международната федерация по гимнастика (FIG) в Банкок, Тайланд.

Сред представителите на България са олимпийските вицешампиони Красимир Дунев - президент на Българската федерация по гимнастика, и Йордан Йовчев - генерален секретар на централата и народен представител в 52-ото Народно събрание.

В делегацията са още Николина Христова – президент на Техническия комитет по акробатика към FIG, Десислава Богушева – президент на Съюза по аеробика и член на Техническия комитет по аеробика, Невяна Владинова – вицепрезидент на Българската федерация по гимнастика и председател на Комисията на атлетите към световната централа, както и Цветан Георгиев – член на Управителния съвет на Българската федерация по гимнастика, отговарящ за развитието на модерните градски спортове паркур и калистеника.

Един от акцентите в програмата на Конгреса е изборът на домакин на следващия форум на Международната федерация по гимнастика, който през 2027 година ще бъде изборен. За домакинството ще се конкурират Рим и Истанбул.