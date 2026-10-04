"Нефтохимик" загрява за суперкупата с 2 мача срещу "Берое"

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С два контролни мача срещу "Берое" ще загрее преди суперкупата бургаския "Нефтохимик".

В четвъртък и петък момчетата на треньора Иван Станев ще приемат заралии в своята зала "Младост".

Точно "Нефтохимик" грабна купа "Стара Загора" на тридневен турнир, след 3 победи срещу ЦСКА с 3:1, срещу "Берое" и "Войводина"(Нови Сад) с по 3:0 гейма.

Втори останаха "армейците", следвани от многократния шампион на Сърбия и домакините от "Берое".

"Доволен съм от представянето на отбора, имам обаче и забележки. Леки проблеми на крака заради преумора има чешкия посрещач Адам Бартош. 17-годишният национал Милко Багдасаров е с болежки на стъпалото още от световното първенство в тази възраст в Доха. Няма да го форсираме, бъдещето е пред него, до 2 седмица трябва да е готов", заяви пред "24 часа" старши треньорът и спортен директор на "Нефтохимик" Иван Станев.

На полуфинал за суперкупата на 17 октомври, бургазлии ще срещнат ЦСКА. Другата двойка е шампионът "Левски" и пловдивският "Локомотив Авия". На финал на 18 октомври в столицата в залата на "Левски" ще стане ясен носителят на трофея.