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Янаки Милев започна с победа в квалификациите на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Палермо

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Янаки Милев Снимка: БФТенис

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев стартира с победа в квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Палермо (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

Номер 12 в схемата на пресявките Милев надделя в първия си мач от надпреварата над испанеца Оскар Хосе Гутиерес с 6:2, 4:6, 6:1 за два часа и 27 минути на корта.

След като си размениха по един сет, в решителната трета част българинът доминираше, направи два пробива и след 6:1 затвори мача, предава БТА.

Милев заработи 1 точка за световната ранглиста и в спор за място в основната схема ще играе утре срещу номер 3 Даниел Синиаков (Чехия).

Янаки Милев Снимка: БФТенис

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