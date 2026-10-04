"Левски" с 3 титли на държавното за ансамбли

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Отборите на „Левски" спечелиха три титли във всички възрасти на финалите на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли, категория Елит, което завърши в столичната зала „София".

„Левски 1" и ВИП са златните медалисти при жените. На пет топки първата позиция е за „Левски 1", който изигра най-силната композиция и с 26.075 точки се качи на най-високото място на стълбичката. „Илиана" заслужи среброто с 25.400, а „София Спорт - 2017" взе бронза с 25.325 точки.

На финала на три обръча и два чифта бухалки триумфира „ВИП" с 26.200 точки, следван от „Левски 1" с 25.775 и „Илиана" с 25.325 точки.

„Илиана 2" и „Левски 2" са шампионите на финалите при девойки старша възраст. На пет топки „Илиана 2" показа отлично изпълнение и с 23.400 точки взе златото. „Етър" (Велико Търново) е на второ място с 22.700, а „Теа Денс" зае третата позиция с 22.400 точки.

На пет ленти на първо място е „Левски 2" с 22.000 точки, пред „Илиана 2" с 21.275 и „Етър" с 20.075 точки.

„Левски-Триадица 2" и „Левски 1" завоюваха титлите на финалите при девойки младша възраст. На пет въжета най-силно се представи „Левски-Триадица 2", който заслужи златото с 21.175 точки. „Левски 1" взе среброто с 20.750, а „Илиана" – бронза с 20.525 точки.

На пет топки „Левски 1" изигра шампионски своята композиция и с 22.100 точки грабна златото. „Левски-Триадица 2" завърши втори с 21.375, а „Илиана" отново намери място сред медалистите с 21.325 точки.