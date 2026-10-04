Марин Петков напусна националния по лични причини

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Марин Петков напусна лагера на националния отбор на България по лични причини, уважени от селекционера Атанас Рибарски и ръководството на Българския футболен съюз.

Така националът няма да вземе участие в предстоящия мач от Лигата на нациите с Люксембург във вторник, а отпътува още днес оттам за България.

Към Германия си тръгна наказаният Лукас Петков, който получи втори жълт картон в двубоя с Исландия, загубен с 0:3.

Димитър Велковски, който също е с един мач санкция остава в лагера, за да се прибере в София с чартъра на националите.