ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стефан Белчев: Дефицита може да от 5,7% на 3,8% до...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23673854 www.24chasa.bg

Марин Петков напусна националния по лични причини

2300
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Марин Петков финтира исландец. Снимка: Startphoto.bg

Марин Петков напусна лагера на националния отбор на България по лични причини, уважени от селекционера Атанас Рибарски и ръководството на Българския футболен съюз.

Така националът няма да вземе участие в предстоящия мач от Лигата на нациите с Люксембург във вторник, а отпътува още днес оттам за България.

Към Германия си тръгна наказаният Лукас Петков, който получи втори жълт картон в двубоя с Исландия, загубен с 0:3.

Димитър Велковски, който също е с един мач санкция остава в лагера, за да се прибере в София с чартъра на националите. 

Марин Петков финтира исландец.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха