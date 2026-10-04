Джокович спря Зверев за №1 с историческа победа в Пекин

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39-годишният Новак Джокович остава властелинът на Пекин. Легендата в тениса обърна 4:6, 6:4, 6:4 правещия сезона на живота си германец Александър Зверев в 1/4-финалите в китайската столица.

Така сърбинът постави исторически рекорд от 32 победи поред в един турнир. В Пекин Ноле има 6 титли. С 31 остана испанецът Рафаел Надал (на "Ролан Гарос").

С успеха си Джокович спря Зверев за №1. При трофеи в Пекин и след това в Шанхай Саша щеше да измести контузения Яник Синер (Ит). В 1/2-финалите Джокера среща Данил Медведев (Рус).