ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стефан Белчев: Дефицита може да от 5,7% на 3,8% до...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23673882 www.24chasa.bg

Джокович спря Зверев за №1 с историческа победа в Пекин

2264
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Новак Джокович ликува след победата над световния №2. Снимка: Ройтерс

39-годишният Новак Джокович остава властелинът на Пекин. Легендата в тениса обърна 4:6, 6:4, 6:4 правещия сезона на живота си германец Александър Зверев в 1/4-финалите в китайската столица.

Така сърбинът постави исторически рекорд от 32 победи поред в един турнир. В Пекин Ноле има 6 титли. С 31 остана испанецът Рафаел Надал (на "Ролан Гарос").

С успеха си Джокович спря Зверев за №1. При трофеи в Пекин и след това в Шанхай Саша щеше да измести контузения Яник Синер (Ит). В 1/2-финалите Джокера среща Данил Медведев (Рус).

Новак Джокович ликува след победата над световния №2. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха