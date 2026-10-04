ЦСКА започва защитата на купата на България в Несебър (ето кои са 1/16-финалите)

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Аматьорските отбори претърпяха тотален крах в предварителния кръг за купата, въпреки че някои се опънаха на тимовете от Втора лига.

Напред продължиха само пловдивският “Спартак” и свищовският “Академик”. “Спартак” успя да надвие с 1:0 “Ботев” (Ихтиман). Ихтиманци са в Югозападната “В” група и носител на Купата на аматьорската лига. Свищовци се справиха също със съперник от третото ниво - “Бенковски” (Исперих), след продължения. Героите на кръга са “Нефтохимик”. Бургазлии биха с дузпи “Спортист” (Своге).

“Несебър” си осигури мач с ЦСКА, след като успя трудно да надвие с 3:1 “Родопа Смолян” след продължения.

Допълнително време трябваше още на “Монтана” и “Пирин”, за да продължат напред в турнира срещу “Бдин” (Видин) и “Локомотив” (Мездра).

В един от най-интересните мачове бившият член на елита “Берое” успя да обърне “Миньор” в Перник. Домакините поведоха след автогол на Георги Вълчев. Шейх Диаманка изравни, а минута преди края на редовното време от пряк свободен удар Исмаил Ферер донесе успеха на старозагорци. Така “Берое” ще има мач с доскорошния хегемон във футбола ни “Лудогорец”.

“Левски” ще пътува до Ловеч за мач с плевенския “Спартак” в 1/16-финалите. “Спартак” играе в съседния Ловеч заради ремонт на стадиона.

Ето и всички 1/16-финали: “Етър” - “Спартак” (Варна), “Спартак” (Пловдив) - “Септември” (София), “Фратрия” - “Ботев” (Враца), “Нефтохимик” - ФК ЦСКА 1948, “Вихрен” - “Локомотив” (София), “Академик” (Свищов) - “Славия”, “Янтра” - “Локомотив” (Пловдив), “Рилски спортист” - “Дунав” (Русе), “Берое” - “Лудогорец”, “Черноморец” (Бургас) - “Ботев” (Пловдив), “Спартак” (Плевен) - “Левски”, “Марек” - “Черно море”, “Несебър” - ЦСКА, “Пирин” (Благоевград) - “Хебър” и “Добруджа” - “Монтана”.

