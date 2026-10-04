Гонзо в разговор с треньора на националите на 10 000 метра височина

Дълъг разговор на 10 000 метра височина проведе президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо с временния треньор на националния отбор Атанас Рибарски. 41-годишният наставник, който пое тима ни на пожар и дебютира с тежко 0:3 от Исландия, седна при шефа на родната централа по време на полета от Рейкявик до Люксембург. Двамата разговаряха в самолета на представителния ни тим за път към Великото херцогство, където във вторник нашите излизат в 4-ия си мач от групата си в Лигата на нациите.

След 3 срещи т.нар. национален отбор е на последно място с актив от 1 точка, дошла от безличното 0:0 с Естония в Пловдив. Преди седмица пък Люксембург ни победи за първи път в своята история - 1:2 в града под тепетата.