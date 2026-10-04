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Юношите до 17 г. с 3:0 срещу Малта във втората контрола

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Снимка: БФС

Юношеският национален отбор на България до 17 години записа втора поредна победа над Малта в приятелска среща в Правец. Селекцията на Светослав Петров се наложи с 3:0, след като спечели и първата проверка между двата отбора с 4:0.

Два гола за успеха отбеляза Кристиян Митрушев, който се разписа в рамките на шест минути през първото полувреме – в 21-вата и 27-мата минута. Крайното 3:0 оформи Николай Неделчев в 74-тата минута.

Двете контролни срещи с Малта са част от подготовката на България за предстоящите европейски квалификации.

Снимка: БФС

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