Къде ви е футболът, питат в Исландия

В Исландия се чудят как националният ни тим е доста жалък и обречен на провали в последните няколко години. Първо местни журналисти от Рейкявик се поинтересуваха от това къде е изчезнала следата във футбола, оставена ни от Христо Стоичков, Красимир Балъков и Димитър Бербатов. И попитаха временния ни селекционер Атанас Рибарски защо състоянието на националния ни отбор е такова.

“Много дълго трябва да се отговаря на този въпрос. А и аз не съм точният човек, който трябва да отговори по тези теми. Съгласен съм с вас, че това представяне не отговаря на историята на българския футбол. Трябва да намерим начина и пътя, за да излезем от нея”, каза временният треньор на националите.

Колегата му Арнар Гунлаугсон също е израснал във времена, в които представителният ни тим е бил страшен за съперника. А не както сега.

“Това не е същият отбор, с който съм израснал. Често съм казвал, че сянката на нашия отбор от златната ера (визира участията на Исландия на европейското първенство през 2016-а и на световното през 2018-а) виси над стадиона ни тук, така че можем само да си представим сянката, която виси над тях след отбора от златната ера, който имаха през 90-те”, каза селекционерът на Исландия и добави, че неговият тим е много по-добър от българския, което си е факт.