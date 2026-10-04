Без призив за оставка в Хърватия след 0:7

Никой в Хърватия не поиска оставката на Славен Билич след загубата с 0:7 от Англия пред около 6000 деца в Риека (домакините изтърпяват за расистки скандирания на феновете им).

“Никой не заслужава това, което показахме. Единственото, което може да направим, е да се опитаме да покажем по-добро лице срещу Испания”, категоричен бе селекционерът.

Иначе националите са направени на парчета от медите. “Неприемлива катастрофа. Не само не принадлежим на елита, а приличаме на Сан Марино!”, отбелязва “Ютарни лист”. “Мечтите за 1/4-финал се сгромолясаха. Събуждането ще е по-тежко, отколкото след 20 бири”, отбелязва изданието.

Треньорът на Англия Томас Тухел пък бе изловен как започва да успокоява Билич още след петия гол във вратата на Доминик Ливакович. На терена обаче неговите играчи продължиха да вкарват.

“За първи път ме е срам в цялата ми футболна кариера”, коментира суперзвездата на хърватите Лука Модрич. Ветеранът бе сменен още в 57-ата минута.

Така англичаните реално си осигуриха второто място в групата, което ще ги изведе до 1/4-финалите в Лигата на нациите. Първото си е запазено за световния шампион Испания, която продължава с поредните победи, които вече никой не ги брои. Този път го отнесоха чехите само с 1:3.

