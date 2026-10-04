Почина легендарният треньор по лека атлетика Светослав Топузов

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Българската лека атлетика загуби един от най-уважаваните си треньори и спортни деятели - Светослав Топузов. Той е починал днес. За смъртта му съобщиха от Българската федерация по лека атлетика.

Топузов е роден през 1949 г. в село Врабево, Троянско. Завършва средното си образование в Ловеч, а след това ВИФ. Като състезател става републикански шампион на троен скок за юноши и мъже и е национален състезател.

Името му остава завинаги свързано с плевенската лекоатлетическа школа. Той е първият треньор на олимпийската шампионка Тереза Маринова. Под негово ръководство през 1996 г. тя печели световната титла за девойки в Сидни със световен рекорд за възрастта до 20 години – 14,62 метра.

През годините Топузов е старши треньор на националния отбор на България в направление „Скокове". Работи и като главен треньор в Дубай, както и като главен експерт на Министерството на младежта и спорта за Северозападна и Централна Северна България.

Той е основател и на плевенския лекоатлетически клуб „Феникс 2004".

Слави Топузов помага и за кондиционната подготовка и развитието на млади и утвърдени спортисти. Сред тях са олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова и една от големите надежди на българския тенис Росица Денчева.

През 1996 г. Светослав Топузов е удостоен със званието „Почетен гражданин на Плевен". През 2024 г., по повод 75-годишния му юбилей, е отличен за заслугите си за развитието на плевенския спорт.

„Българската федерация по лека атлетика изразява най-искрените си съболезнования към семейството на Светослав Топузов!", посочиха от БФЛА.