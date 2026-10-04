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Със сигурност националите ще пропаднат още в ранглистата, 4-а урна ни чака за еврожребия

Симеон Демирев

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Единственото наистина хубаво нещо, което направиха националите в Рейкявик, бе, че дадоха горниците си на зъзнещите исландчета при изпълнението на химните. Снимка: БФС

Падението на националния отбор на България не е само в игрово отношение. След поражението от Исландия вече сме на 91-о място в ранглистата на ФИФА. И е въпрос на време да ни изпреварят и Палестина и Тайланд. От началото на Лигата на нациите (3 мача) нашите губят цели 6 позиции.

99,8% пък ще сме в 4-а урна за жребия за квалификациите на европейското. Тоест - обречени сме още преди да са започнали. Ако имаме късмет да са в група с 5 тима - ще сверим часовника поне, защото ще се изправим срещу много по-ниско слаб от нас съперник.

И още една неприятна новина - за следващото издание на Лигата на нациите, ако продължим в това темпо и завършим последни в групата си, или предпоследни, то ще бъдем вече във втора урна на дивизия C. Тоест зад нас ще са само уж най-слабите - Андора, Лихтенщайн, Гибралтар и т.н.. А, преди началото на турнира бяхме водачи на поток....

Единственото наистина хубаво нещо, което направиха националите в Рейкявик, бе, че дадоха горниците си на зъзнещите исландчета при изпълнението на химните. Снимка: БФС

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