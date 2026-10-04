Двама българи стартират на световното по джудо в Баку утре

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Габриела Димитрова и Боян Йотов откриват българското участие на световното първенство по джудо в Баку (Азербайджан).

Двамата излизат на татамито утре. Димитрова ще има за съперничка индийката Шарадха Чопаде, 36-та в света, в категория до 52 килограма.

Българката по-рано тази година стана шампионка на София оупън, спечели и бронз на Големия шлем в Тбилиси.

Йотов започва с хърватина Дани Клачар при 66-килограмовите. Българинът е 16-и в света, тази година триумфира на Големия шлем в Будапеща, а съперникът му е 75-и.